بعد فضيحتها في "حطام" نورغول يشلشاي تعود إلى أوزجان دنيز

وافقت النجمة التركية نورغول يشلشاي على بطولة فيلم رومانسي كوميدي من إنتاج "شكرو أفشار" المنتج التركي المعروف بسخائه وذكائه الفني.

وسيجمعها هذا الفيلم للمرة الثانية بالممثل والمغني والمخرج أوزجان دنيز، بعد سنوات من إنفصال فني طويل بينهما إثر نجاح أول مسلسل درامي لهما معاً "قصر الحب" الذي استمر موسمين كاملين من عام 2002 لغاية عام 2004 ، وكان أول مسلسل لهما يدبلج للغة العربية وحققا فيه أعلى نسبة نجاح في أكثر من 50 دولة حول العالم بشخصيتيّ حسام ومرام.

وجاء توقيت المنتج شكرو أفشار ذكياً في جمعهما سينمائياً للمرة الثانية، بعد استشهاد نورغول بحوار صحفي لها بأوزجان دنيز من أنه ضمن الممثلين الذين عملت معهم بانسجام بالغ دون مشاكل، عكس ما حصل لها مع أركان بيتككايا في مسلسل "حطام"، حيث اشتعلت المشاكل والخلافات بينهما خلف الكواليس فتسببت بخروجها من المسلسل مبكراً قبل انتهاء تصوير وعرض موسمه الثاني، وما تلاه من تصريحات وفضائح تداوله الإعلام التركي.

ومن المفترض البدء بتصوير الفيلم في شهر أيار/مايو المقبل بعد اختيار باقي نجوم الفيلم.

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