ميريام فارس تبهر متابعيها برشاقتها بعد الولادة بشهرين

أثارت النجمة ميريام فارس إعجاب متابعيها على انستقرام بأن استعادت رشاقتها خلال أسابيع قليلة، بعد ولادة طفلها، وشاركت متابعيها إطلالات عصرية جميلة.

ارتدت النجمة الشورتات في 3 إطلالات مختلفة. في الأولى، نسقته مع معطف طويل باللون الأسود وحذاء مزيّن بالريش. و في الإطلالة الثانية، ارتدته مع بوت طويل بتنسيق عصري جذاب. أما في الإطلالة الثالثة، فقد اختارت جمبسوت قصيراً منقطاً، نسّقته مع حذاء كلاسيكي و قبعة أنيقة.

شاهدي معنا صور ميريام فارس وأخبرينا برأيك برشاقتها.