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ميريام فارس تبهر متابعيها برشاقتها بعد الولادة بشهرين

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السبت 26-03-2016 11:51

أثارت النجمة ميريام فارس إعجاب متابعيها على انستقرام بأن استعادت رشاقتها خلال أسابيع قليلة، بعد ولادة طفلها، وشاركت متابعيها إطلالات عصرية جميلة.
ارتدت النجمة الشورتات في 3 إطلالات مختلفة. في الأولى، نسقته مع معطف طويل باللون الأسود وحذاء مزيّن بالريش. و في الإطلالة الثانية، ارتدته مع بوت طويل بتنسيق عصري جذاب. أما في الإطلالة الثالثة، فقد اختارت جمبسوت قصيراً منقطاً، نسّقته مع حذاء كلاسيكي و قبعة أنيقة.
شاهدي معنا صور ميريام فارس وأخبرينا برأيك برشاقتها.

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سيدتي