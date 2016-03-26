تونس: اكتشاف مخزن جديد للأسلحة في بن قردان

تمكنت الوحدات الأمنية والعسكرية التونسية ، من العثور على مخزن جديد للأسلحة بمنطقة العويجي التي شهدت أول عملية إرهابية في مدينة بن قردان الحدودية في 7 مارس الجاري.

ونقلت جريدة “الشروق” التونسية اليوم السبت عن مصدر أمني قوله – إن هذا المخزن يحتوي على أسلحة مختلفة أغلبها متفجرات وأحزمة ناسفة وقنابل يدوية كانت مدفونة تحت الأرض ومن المحتمل أنها ملك المجموعة الإرهابية التي حاولت الهجوم على الثكنة العسكرية يوم 7 مارس في بن قردان.

وفي سياق آخر .. زار وزير التجارة التونيس محسن حسن ووزير الصناعة زكريا أحمد ، مقر معتمدية بن قردان ، حيث عقدت ندوة صحفية لمناقشة مشروع المنطقة التجارية اللوجستية في بن قردان .

وذكرت جريدة “الشروق” أن تلك الزيارة تأتي في إطار سلسلة من الزيارات يؤديها مختلف الوزراء للمنطقة بأمر من رئيس الحكومة الحبيب الصيد بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة بن قردان .

أ ش أ