أخبار عاجلة

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا -
مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر -
خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس -
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور -
المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد -
الغيطي: «ترامب لم يكن في نيته ضرب سوريا.. وأُجبر على التنفيذ» -
«قرطام» وبرلمانيون يفتتحون مستشفى ومؤسسة خيرية بالشرقية -
حظر ندب الأطباء والممرضين والعاملين بالصحة لخراج المحافظة -
القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين -
مساء dmc - الأمين العام للهيئة العامة السورية للاجئين وكيف يتم التعامل مع الأطفال السوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

استطلاع: ثلثا مواطني فنزويلا يريدون تخلي مادورو عن الرئاسة هذا العام

Google+ Print
استطلاع: ثلثا مواطني فنزويلا يريدون تخلي مادورو عن الرئاسة هذا العام استطلاع: ثلثا مواطني فنزويلا يريدون تخلي مادورو عن الرئاسة هذا العام

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

أظهر استطلاع للرأي أجري في فنزويلا أن ما يقل قليلا عن ثلثي المواطنين يعتقدون أن على الرئيس نيكولاس مادورو التخلي عن السلطة هذا العام في الوقت الذي تسعى فيه المعارضة للإطاحة به وسط أزمة اقتصادية طاحنة.

وتعاني فنزويلا تحت حكم الاشتراكيين من تداعي الاقتصاد وانخفاض النفط وهو أهم صادراتها مما أدى إلى نقص حاد في كل السلع تقريبا من الأرز وحتى أدوية منع الحمل فضلا عن زيادة ضخمة في نسبة التضخم وكساد شديد.

وقال الاستطلاع الذي اطلعت عليه رويترز يوم السبت إن نحو 63.6 بالمئة من الفنزويليين يقولون إن على مادورو الاستقالة هذا العام أو عزله عبر الدعوة لاستفتاء عام مقابل 29.3 بالمئة يريدون بقاءه في الرئاسة حتى 2019 وهو تاريخ انتهاء ولايته الحالية.

لكن 90.9 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع الذي أجراه مركز داتاناليسيز في فبراير شباط يرون الوضع في البلاد سيئا.

لكن شعبية مادورو ارتفعت بنسبة ضئيلة إلى 33.1% مقابل 32% في يناير وتراجعت الآراء السلبية حوله بنسبة ضئيلة أيضا إلى 63.4% انخفاضا عن 66.4 %.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الوزراء: طرح كميات إضافية من اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة

الوزراء: طرح كميات إضافية من اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة

بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات

بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات

أسعار المنتجات البترولية والخضروات والفاكهة والذهب وأسطوانات الغاز بالمستودعات والسوق السوداء

أسعار المنتجات البترولية والخضروات والفاكهة والذهب وأسطوانات الغاز بالمستودعات والسوق السوداء

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017