البدري يفسر سبب فشل ' التجربة الحزينة ' التي حرمته من العودة للأهلي

تردد مدرب المنتخب الأوليمبي السابق حسام البدري في إجابة سؤال عن أي الأمور يفضل، العودة لتدريب الأهلي أم تدريب منتخب مصر الأول.

وأعلن البدري في تصريحات لقناة (الحياة 2) "يظل الأهلي في المقام الأول بالنسبة لي".

وقاد البدري الأهلي على فترتين، الأولى في عام 2009 والثانية في 2012.

وقال البدري "الأهلي صار منظما بشكل أكبر عن الفترات الماضية، وهذا سبب من أسباب نجاح الأهلي عبر العصور".

وأضاف "الاختصاصات أصبحت واضحة بشكل أكبر في القلعة الحمراء".

وكان البدري قريبا من خلافة الإسباني خوان جاريدو قبل أن يستقدم الأهلي البرتغالي جوزيه بيسيرو بعد فترة قاد فيها فتحي مبروك الفريق، إلا أن ارتباطه بالمنتخب الأوليمبي حرمه من العودة للأهلي