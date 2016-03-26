البدري: استغربت من تغيير كوبر أمام نيجيريا

ما رأي حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأوليمبي في تشكيل المنتخب أمام نيجيريا؟ وماذا عن تغييرات هيكتور كوبر؟ أسئلة يُجيب عنها البدري.

مصر تعادلت مع نيجيريا بهدف لكل منتخب في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

تقدم نيجيريا بدأ منذ الدقيقة 60 واستمر حتى الدقيقة الأخيرة بفضل هدف بيتر إتيبو. قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل القاتل من لمسة رائعة من رمضان صبحي.

وقال حسام البدري: "تشكيل المنتخب كان هو الأمثل".

وأضاف في ظهوره مع قناة الحياة 2 "ولكنني استغربت من خروج عبد الله السعيد من الملعب".

وأوضح "النتيجة كانت تشير لتأخر المنتخب، والسعيد هو اللاعب الوحيد القادر على نقل اللعب إلى الأمام وكان لابد لنا من التفكير في التعادل وتحقيق الانتصار. ولذلك استغربت خروج السعيد".

وتابع "كذلك التأخر بالدفع برمضان صبحي. وهذا ما اعترف به كوبر بنفسه".

وماذا عن تفضيل محمود حسن "تريزيجيه" عن رمضان في التشكيل الأساسي، قال البدري: "اختيار تريزيجيه كان الأفضل".

واستكمل حديثه قائلا: "تريزيجيه لدية السرعات المطلوبة والنواحي الفردية والالتزام الدفاعي، وكانت المواجهة خارج الديار ولذلك الدفع به منذ البداية كان اختيار موفق".