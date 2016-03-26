أخبار عاجلة

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا -
مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر -
خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس -
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور -
المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد -
الغيطي: «ترامب لم يكن في نيته ضرب سوريا.. وأُجبر على التنفيذ» -
«قرطام» وبرلمانيون يفتتحون مستشفى ومؤسسة خيرية بالشرقية -
حظر ندب الأطباء والممرضين والعاملين بالصحة لخراج المحافظة -
القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين -
مساء dmc - الأمين العام للهيئة العامة السورية للاجئين وكيف يتم التعامل مع الأطفال السوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

البدري: استغربت من تغيير كوبر أمام نيجيريا

Google+ Print
البدري: استغربت من تغيير كوبر أمام نيجيريا البدري: استغربت من تغيير كوبر أمام نيجيريا

ما رأي حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأوليمبي في تشكيل أمام نيجيريا؟ وماذا عن تغييرات هيكتور كوبر؟ أسئلة يُجيب عنها البدري.

تعادلت مع نيجيريا بهدف لكل منتخب في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

تقدم نيجيريا بدأ منذ الدقيقة 60 واستمر حتى الدقيقة الأخيرة بفضل هدف بيتر إتيبو. قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل القاتل من لمسة رائعة من رمضان صبحي.

وقال حسام البدري: "تشكيل المنتخب كان هو الأمثل".

وأضاف في ظهوره مع قناة الحياة 2 "ولكنني استغربت من خروج عبد الله السعيد من الملعب".

وأوضح "النتيجة كانت تشير لتأخر المنتخب، والسعيد هو اللاعب الوحيد القادر على نقل اللعب إلى الأمام وكان لابد لنا من التفكير في التعادل وتحقيق الانتصار. ولذلك استغربت خروج السعيد".

وتابع "كذلك التأخر بالدفع برمضان صبحي. وهذا ما اعترف به كوبر بنفسه".

وماذا عن تفضيل محمود حسن "تريزيجيه" عن رمضان في التشكيل الأساسي، قال البدري: "اختيار تريزيجيه كان الأفضل".

واستكمل حديثه قائلا: "تريزيجيه لدية السرعات المطلوبة والنواحي الفردية والالتزام الدفاعي، وكانت المواجهة خارج الديار ولذلك الدفع به منذ البداية كان اختيار موفق".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس

خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين