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البدري: كوبر محق في استبعاد باسم مرسي وكهربا.. ولو كنت مدربا للمنتخب سأضم عاشور

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البدري: كوبر محق في استبعاد باسم مرسي وكهربا.. ولو كنت مدربا للمنتخب سأضم عاشور البدري: كوبر محق في استبعاد باسم مرسي وكهربا.. ولو كنت مدربا للمنتخب سأضم عاشور

قال المدير الفني السابق للمنتخب الأوليمبي حسام البدري إن مدرب الأول الحالي، الأرجنتيني هيكتور كوبر، محق في استبعاد ثنائي الزمالك باسم مرسي ومحمود عبد المنعم "كهربا".

واستبعد كوبر الثنائي من مباراتي نيجيريا، وهو الأمر الذي رآه البدري صائبا قائلا "كوبر وجهازه يركزان مع الدوري المصري، ولديهم هيكل مكون من 30 لاعب يتقلصون لـ25 في المباريات الرسمية".

وأضاف في تصريحات لقناة (الحياة 2) "تحدث مفاضلة في المراكز في النهاية، وبالفعل الثنائي بعيد عن مستواه في الفترة الماضي وتم استبعادهما من التشكيل الأساسي في فترات".

وعن لاعب الأهلي حسام عاشور قال "لو كنت مدربا للمنتخب لضميت عاشور وأختاره أساسيا".

وفسر "حسام عاشور بالفعل لا يساند هجوميا بالتحرك للأمام، لكن وجوده يعطي حرية لشركائه في وسط الملعب في التقدم، بجانب قدراته في التمرير الطولي".

ويبتعد لاعب الأهلي الأساسي بشكل كبير عن المشاركة مع الفراعنة في ظل توالي مدربين مثل حسن شحاتة وشوقي غريب وهيكتور كوبر.

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فيديو اليوم السابع

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