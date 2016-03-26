البدري يوضح ميزة تريزيجيه عن رمضان صبحي

أوضح حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي الميزة التي يمتلكها محمود حسن "تريزيجيه" عن رمضان صبحي.

مصر تعادلت مع نيجيريا بهدف لكل منتخب في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

تقدم نيجيريا بدأ منذ الدقيقة 60 واستمر حتى الدقيقة الأخيرة بفضل هدف بيتر إتيبو. قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل القاتل من لمسة رائعة من رمضان صبحي. في لقاء شهد مشاركة تريزيجيه من البداية على حساب رمضان.

وقال حسام البدري عن الفارق بين رمضان صبحي وتريزيجيه: "تريزيجيه أفضل من النواحي الدفاعية عن رمضان صبحي. وهذا ما يميزه وجعل اختيار هيكتور كوبر موفق بالنسبة لي في مباراة نيجيريا".

وأضاف في تصريحات خلال ظهوره مع قناة الحياة 2 "رمضان صبحي يقدر على صناعة الفرص أكثر من تريزيجيه".

وأكمل حديثه قائلا "ولكن تريزيجيه يعتمد بشكل أكبر على تخليص الهجمة بنفسه. على عكس رمضان الذي يمتاز بإنتاج الفرص أكثر".

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