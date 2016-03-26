أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين -
مساء dmc - الأمين العام للهيئة العامة السورية للاجئين وكيف يتم التعامل مع الأطفال السوريين -
مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

البدري يوضح ميزة تريزيجيه عن رمضان صبحي

Google+ Print
البدري يوضح ميزة تريزيجيه عن رمضان صبحي البدري يوضح ميزة تريزيجيه عن رمضان صبحي

أوضح حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي الميزة التي يمتلكها محمود حسن "تريزيجيه" عن رمضان صبحي.

تعادلت مع نيجيريا بهدف لكل منتخب في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

تقدم نيجيريا بدأ منذ الدقيقة 60 واستمر حتى الدقيقة الأخيرة بفضل هدف بيتر إتيبو. قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل القاتل من لمسة رائعة من رمضان صبحي. في لقاء شهد مشاركة تريزيجيه من البداية على حساب رمضان.

وقال حسام البدري عن الفارق بين رمضان صبحي وتريزيجيه: "تريزيجيه أفضل من النواحي الدفاعية عن رمضان صبحي. وهذا ما يميزه وجعل اختيار هيكتور كوبر موفق بالنسبة لي في مباراة نيجيريا".

وأضاف في تصريحات خلال ظهوره مع قناة الحياة 2 "رمضان صبحي يقدر على صناعة الفرص أكثر من تريزيجيه".

وأكمل حديثه قائلا "ولكن تريزيجيه يعتمد بشكل أكبر على تخليص الهجمة بنفسه. على عكس رمضان الذي يمتاز بإنتاج الفرص أكثر".

طالع أيضا

البدري: كوبر محق في استبعاد باسم مرسي وكهربا.. ولو كنت مدربا للمنتخب سأضم عاشور

البدري: استغربت من تغيير كوبر أمام نيجيريا

البدري يجيب.. تدريب المنتخب الأول أم الأهلي؟

البدري يفسر سبب فشل "التجربة الحزينة" التي حرمته من العودة للأهلي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس

خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين