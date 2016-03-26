المتحولة جنسيا لذكر: أنتظر تقارير الصحة ورأى الإفتاء لإجراء العملية الجراحية

قال نادر عصام السنباطى، المتحول جنسيًا من أنثى إلى ذكر بعد أن كان يسمى "ماجدة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه ينتظر تقارير وزارة الصحة بشأن حالته ورأى دار الأفتاء المصرية وذلك لإنهاء العملية الجراحية بعد انتهاء فترة العلاج المقررة له.

وأضاف نادر أنه كان يعانى من ازدياد فى هرمونات الذكورة كلما تقدم به السن وظل يتلقى العلاج عند أطباء نساء لفترة طويلة ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل كما أنه خضع لفترة علاج نفسى كبيرة ولكن فى النهاية سافر لأطباء متخصصين بالقاهرة وأجمعوا على أن التكوين الجسماني يميل إلى الذكورة فضلاً عن زيادة الهرمونات الذكورية فأخذ العلاج لزيادة هرمون التيستيرون الخاص بالذكورة.

- المتحولة جنسيًا لذكر: أخذت هرمونات الذكورة وغيرت شكلى استعدادًا للعملية

>