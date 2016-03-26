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طلب إحاطة لمنع لفظ «عليّ الطلاق» في مجلس النواب

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طلب إحاطة لمنع لفظ «عليّ الطلاق» في مجلس النواب طلب إحاطة لمنع لفظ «عليّ الطلاق» في مجلس النواب

مجلس النواب – أرشيفية

قالت الدكتورة هبة هجرس، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمنع الألفاظ الخادشة داخل قاعة المجلس وبالأخص لفظ “عليّ الطلاق”.
> وأشارت إلى أن الغرض من هذا الطلب؛ هو المحافظة على الشكل العام لمجلس النواب دون أن يشوبه أي ألفاظ أو أفعال خارجة ولا تليق به.

وأضافت “هجرس”- خلال حوارها لبرنامج “عين على البرلمان”، والمذاع على قناة “الحياة2″- أن هذا اللفظ قيل أكثر من مرة داخل المجلس في أكثر من مناسبة، بعد انفعال بعض النواب؛ الأمر الذي أثار غضب باقي الأعضاء، مشيرة إلى أنها ترفض هذه العبارات داخل المجلس، بكونها تمثل المجلس القومي للمرأة داخله.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن بعض الأعضاء يتلفظون بهذه العبارة داخل المجلس- وكأنها لفظ عادي- وهذا خطأ ولا يجوز داخل قاعة مجلس النواب.

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