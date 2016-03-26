تلفزيون: مقتدى الصدر قد يمدد اعتصامًا للمطالبة بإصلاحات

قالت محطة تلفزيون محلية عراقية، اليوم السبت، إن رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر قد يمدد الاعتصام الذي ينظمه أنصاره في بغداد للمطالبة بتعديل حكومي لمحاربة الفساد.

وبحسب رويترز قالت قناة الطيف العراقي التلفزيونية المقربة من كتلته السياسية إن الاعتصام قد يمدد دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ووفقا لأحد مساعديه العسكريين وصل الصدر إلى بغداد يوم السبت من مقره في مدينة النجف الشيعية جنوبي العاصمة.

ودعا الصدر يوم الجمعة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى إعلان تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط الذين ليس لهم انتماءات حزبية لمواجهة المحسوبية السياسية التي ساهمت في تفشي الفساد.

كما حذر أيضا قادة الأحزاب من أنهم سيواجهون احتجاجات في الشوارع إذا أعاقوا الإصلاح الحكومي الذي أعلنه العبادي منذ أكثر من شهر ولم ينفذ بعد.

وبدأ أتباع الصدر اعتصاما منذ أكثر أسبوع خارج المنطقة الخضراء التي تخضع لحراسة مشددة في بغداد للضغط على الحكومة لتنفيذ تعهداتها الخاصة بمكافحة الفساد. وكان من المقرر أن يستمر الاعتصام حتى نهاية الشهر.

ويعاني العراق -وهو عضو في أوبك ويعتمد على صادراته النفطية للحصول على أغلب عائداته- من الفساد وسوء الإدارة منذ سنوات طويلة. وجاء العراق في المرتبة 161 من بين 168 دولة في المؤشر السنوي للفساد لعام 2015 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.