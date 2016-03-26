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فتاة تتحول لذكر بعد 20 عامًا بإجراء عملية جراحية فى أسيوط

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فتاة تتحول لذكر بعد 20 عامًا بإجراء عملية جراحية

فتاة تتحول لذكر بعد 20 عامًا بإجراء عملية جراحية

سادت حالة من الدهشة بين أهالى بمركز ابو تيج بعد تحول احدى الفتيات لذكر بعد بلوغها سن العشرين ووصولها لسنة الثالثة من كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط.

و فوجئت الفتاة سابقآ التى كانت تدعى “ماجدة .ع” انها تعانى من ازدياد لهرمونات الذكورة كلما كبرت وظلت تتلقى العلاج اثناء متابعتها لاطباء النسا لفترة تخطت ال5 سنوات ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل الى أن سافرت لاطباء متخصصين بالقاهرة واجمهوا على أن الفتاة تميل الى الذكور فى تكوينها الجسمانى وزيادة الهرمونات الذكورية وغلى الفور قاموا باجراء عملية جراحية لها حولتها الى ذكر يحمل اسم “نادر عصام الدين مصطفى ” بدلًا من ماجدة.

 

فتاة تتحول لذكر بعد 20 عامًا بإجراء عملية جراحية

فتاة تتحول لذكر بعد 20 عامًا بإجراء عملية جراحية

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