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محافظ أسوان: إقامة أكبر مهرجان دولى للهجن والفروسية يناير المقبل

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محافظ أسوان: إقامة أكبر مهرجان دولى للهجن والفروسية يناير المقبل محافظ أسوان: إقامة أكبر مهرجان دولى للهجن والفروسية يناير المقبل
أعلن اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان عن إقامة أكبر مهرجان دولى للهجن والفروسية فى يناير المقبل ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

ولفت محافظ أسوان إلى أنه سيتم تخصيص مضمار لمحافظة أسوان، من ضمن 10 محافظات وافق المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بإنشائها لتنظيم سباقات الهجن والفروسية بها،
>وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصرى والعربى للهجن، على أن تقوم المحافظة من جانبها بإنهاء كل الإجراءات اللازمة للموقع المقترح بقرية الكوبانية.

جاء ذلك أثناء إطلاق اللواء مجدى حجازى إشارة البدء لفعاليات مهرجان أسوان العربى الثانى لسباقات الهجن بمضمار قرية الكوبانية بحضور 50 متسابقا.

وأشار مجدى حجازى إلى أن أسوان تحتضن فى مهرجان هذا العام مشاركين من الأردن والسعودية والسودان، وأوضح أن المحافظة قدمت الدعم اللوجيستى وكل التسهيلات لإنجاح هذا المهرجان.

ومن جانبه أكد سليمان الزملوط رئيس الاتحاد المصرى للهجن أن مهرجان أسوان للهجن أقيم على 4 أشواط لمسافات تبدأ من 4 إلى 7 كم، فيما يصل سن الجمال المشاركة فيه من 4 إلى 10 سنوات.

وفى نهاية المهرجان وزع محافظ أسوان الميداليات والجوائز المالية على الفائزين بالمراكز الأولى، كما تم تبادل الدروع بين المحافظ وضيوف المهرجان من ممثلى الاتحادات العربية للهجن.

مهرجان الهجن بأسوان (1)

مهرجان الهجن بأسوان (2)

مهرجان الهجن بأسوان (3)

مهرجان الهجن بأسوان (4)

مهرجان الهجن بأسوان (5)

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