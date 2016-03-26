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طوابير أمام "البدالين" لصرف المقررات التموينية ببورسعيد

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طوابير أمام "البدالين" لصرف المقررات التموينية ببورسعيد طوابير أمام "البدالين" لصرف المقررات التموينية ببورسعيد
تشهد اليوم محلات البدالين التى تقوم بصرف المقررات التموينية المدعمة ببورسعيد طوابير من الرجال والسيدات أملاً فى الحصول على حصصهم التموينية من الزيت والسكر والأرز بعد أن عجزت فى توفير مقرراتهم المدعمة.

وأكدت السيدات أن هناك عجزًا فى المقررات التموينية خاصة الزيت الذى يصل لمحلات البدالين كراتين محدودة جدًا لا تفى باحتياجات كل أسرة، يحدوها الأمل فى الحصول على الزيت والأرز والسكر التى ارتفعت أسعارها لدى محلات السوبر ماركت فى ظل مصدر رزق محدود.

وقال السيد رزق عبد النعيم 55 سنة، موظف، إن الوزير فشل فى توفير المقررات التموينية المدعمة للبسطاء من الشعب المطحون واكتفى بالتصريحات الوردية التى جعلتنا نشعر أن الحكومة قادرة على احتواء الأزمة ولكن للأسف لا زيت ولا سكر حتى الأرز أصبح فيه أزمة ربنا يستر علينا.

ومن جانبه أكد مصدر مسئول لـ"اليوم السابع" أن كميات الزيت لا تفى بالفعل سد احتياجات المواطن الذى لم يجد إلا أن يصب اللعنات والاتهامات على أصحاب البدالين بأنهم وراء الأزمة التى تتفاقم يومًا بعد يوم، لافتا المصدر أن الأزمة لم تكن فى الزيت فقط بل وصلت الأزمة للأرز الذى وصل سعره 7 جنيهات للكيلو الواحد فى السوبر ماركت و6 جنيهات للأرز العادى والمواطن يبحث عن مقرراته التموينية ولكن الحكومة فى مأزق.
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>- إقامة دار إعاشة لإيواء المسنين والحالات المرضية ببورسعيد
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مصر 365

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