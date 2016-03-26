بالصور.. زيارات علمية لطلاب كلية الآداب جامعة قناة السويس لجنوب سيناء

نظم قسم الجغرافيا طلاب الفرقة الرابعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس رحلة علمية اليوم الى جنوب سيناء كتطبيق للجانب العملي من الدراسة بالقسم.

وقام طلاب القسم بزيارة الى محمية رأس محمد ومحمية نبق وشركة بترول بلاعيم وأبو رديس وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية الآداب والعلوم الإنسانية والدكتور طارق رحمي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عادل السعدنى وكيل كلية الآداب لشئون الطلاب وإشراف الدكتور محمد رشاد.

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