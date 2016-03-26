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موقع وزارة الدفاع يعرض فيديو للضربات الجوية ضد الإرهاب فى سيناء

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موقع وزارة الدفاع يعرض فيديو للضربات الجوية ضد الإرهاب فى سيناء موقع وزارة الدفاع يعرض فيديو للضربات الجوية ضد الإرهاب فى سيناء

كتب محمد أحمد طنطاوى


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تعليقات (15)

1

ولاعزاء لباسم يوسف وامثاله كارهى الوطن

بواسطة: مواطن عادى

بتاريخ: السبت، 26 مارس 2016 06:00 م

وتحية لابطال وخير رجالها

2

تسلم الايادي ،، اسحقوا رؤوس الشياطين باحذيتكم الطاهرة ،، واقتلوهم حيث ثقفتموهم

بواسطة: رجاله

بتاريخ: السبت، 26 مارس 2016 06:10 م

حماكم الله ياحماة الارض والعرض

3

ربنا ينصركم ياخير اجناد الارض علي كلاب اهل النار الضالة اعداء الانسانية

بواسطة: مصري وطني .ضد كلاب اهل النار الضالة اعداء مصر و المصرين

بتاريخ: السبت، 26 مارس 2016 06:16 م

ارجو من الاجهزة المعنية في وزارة الدفاع تحديث كامرات هذه الطائرات لان وضوح الصور في سحق هولاء الارهابين هي وسيلة ردع للكلاب الضالة الارهابين ايضا ...... اللهم اني بلغت اللهم فاشهد

4

الله أكبر

بواسطة: هالة

بتاريخ: السبت، 26 مارس 2016 06:27 م

ربنا معاكو يارجالة باجيش مصر منصورين بإذن الله

5

الله اكبر

بواسطة: Bahaa

بتاريخ: السبت، 26 مارس 2016 06:40 م

ربنا ينصرك عليهم كمان وكمان وربنا ينصرك ياسيسي

6

تسلم الأيادي

بواسطة: العمدة

بتاريخ: السبت، 26 مارس 2016 06:58 م

7

تسلم الايادى

بواسطة: العربي

بتاريخ: السبت، 26 مارس 2016 07:01 م

نريد ان نرى جيف هؤلاء الكلاب حتى يشفى غليلنا . وعقبال الباقى

8

اللهم نصرا مؤزرا

بواسطة: احمد عبدالعزيز

بتاريخ: السبت، 26 مارس 2016 07:04 م

اللهم هؤلاء جنودك وقفوا يحمون ديارهم وأموالهم وأعراضهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم أمدهم بمدد من عندك اللهم أمدهم بمدد من عندك اللهم أمدهم بجند من جندك يبيدون به عدوك وعدوهم اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر اللهم وفقهم وسددهم لما فيه خير للبلاد والعباد والمسلمين اللهم ارحم شهيدهم واشف مصابهم اللهم أعدهم إلى أهليهم سالمين غانمين يا جبار السماوات والأرض اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء اللهم احفظها من كل مكروه وسوء اللهم صب عليها الخير صبا صبا اللهم وفق رئيسها وقادتها لما تحبه وترضاه اللهم احفظه بحفظك ويسر له أمره وارزقه البطانة الناصحة الصالحة وانصره نصر عزيز مقتدر

9

خير أجناد الارض لاترحموهم بل دمروهم في مخابئهم وفي سيارتهم

بواسطة: majdi

بتاريخ: السبت، 26 مارس 2016 07:08 م

يعيش خير أجناد الارض سددوا للارهاب فا والله سيدد الله ضربتكم وسيرسل لكم ملائكة تساعدكم لانكم تدمرون الباطل وتدمرون فئة عاست في الارض فساد وأضربو ضربات موجعة ومؤلمة ومدمرة لهؤلاء الضالين الذين يتمسحون بالدين والدين منهم براء تحيا مصر ويحيا شعب مصر ويحيا جيش مصر وشرطة مصر خير أجناد الارض الله معكم وسينير لكم بؤرهم لكي تقضوا عليها ةالله معكم وشعب مصر من خلفكم يدعو لكم ويساندكم

10

الله اكبر

بواسطة: مصطفى

بتاريخ: السبت، 26 مارس 2016 07:10 م

عاش الجيش المصرى. وعاش خير أجناد الأرض. اللهم انصرهم على هؤلاء القتلة المجرمين،الذين يستحلون دماء الشعب المصرى العظيم من جنودنا وضباطنا البواسل (جيش، وشرطة).وشعب. الله أكبر. تحيا مصر أم الدنيا.

11

بسم الله الرحمن الرحيم

بواسطة: مصر المنصوره

بتاريخ: السبت، 26 مارس 2016 07:40 م

وليشف صدور قوم مؤمنين) صدق الله العظيم ...خدوا بتاركم من اللي قتلوا زملائكم ...ربنا يرعاكم ويحميكم

12

النصر لمصر

بواسطة: انس محمد شكرى محمد حسين

بتاريخ: السبت، 26 مارس 2016 07:46 م

الله اكبر تحيا مصر ويحيا جيش العظيم

13

تسلم الايادى

بواسطة: على خاطر ابوخاطر

بتاريخ: السبت، 26 مارس 2016 07:46 م

كل التحيه والتقدير لجنود الوطن البواسل ضد"كلاب أهل النار والخرافان الخونه ومن على اشكالهم"

14

الله وأكبر الله وأكبر

بواسطة: أم عبدالرحمن

بتاريخ: السبت، 26 مارس 2016 07:52 م

تسلم الأيادي تسلم ياجيش بلادي ربنا ينصركم انشاء الله

15

الله اكبر

بواسطة: محمود

بتاريخ: السبت، 26 مارس 2016 07:53 م

ربنا ينصر جيشنا علي الملعونين دول

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