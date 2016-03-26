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انتظروا.. سامح شكرى فى أجرأ حوار غدًا على صفحات "اليوم السابع"

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انتظروا.. سامح شكرى فى أجرأ حوار غدًا على صفحات "اليوم السابع" انتظروا.. سامح شكرى فى أجرأ حوار غدًا على صفحات "اليوم السابع"
قلل سامح شكرى وزير الخارجية من الأحاديث عن وجود أزمة مكتومة فى العلاقات "المصرية – "، وقال إنه عجز ونظيره السعودى عادل الجبير، عن فهم هذه الشائعات التى تأتى فى وقت تشهد العلاقات بين القاهرة والرياض تفاهمًا على أعلى مستوى، مؤكدًا أهمية زيارة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة الشهر المقبل، كونها ستزيل كل مواضع الشك، كما ستشهد التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم حول مجالات التعاون المختلفة بين البلدين.

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وأشار شكرى، فى حوار خاص مع "اليوم السابع"، سيتم نشره فى العدد اليومى للصحيفة، غدًا الأحد، إلى وجود تفهم سعودى لعدم تحمس للمشاركة البرية فى اليمن، كما أن نقاط الاتفاق بين القاهرة والرياض حول سوريا كثيرة وأكثر من الخلاف، لافتاً إلى أن الخلاف الوحيد فى سوريا يكمن حول وضعية الأسد فى المعادلة السياسية، لكنه أشار إلى وجود عدم ارتياح لدى الرياض من بعض ما يكتب فى دوائر الإعلام المصرى.

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وتحدث شكرى، فى الحوار، عن تأثير قضية مقتل الباحث الإيطالى ريجينى على العلاقات المصرية الإيطالية، وقال إن هذه القضية بالإضافة إلى قضية المنظمات ولدتا مناخًا مضادًا لمصر فى الخارج، موضحًا أن هناك من يحاول إعطاء صورة سلبية عن مصر، منها مجموعة العمل الخاصة بمصر فى واشنطن، التى قال إنها تريد تدمير العلاقات المصرية الأمريكية.

وتناول وزير الخارجية فى الحوار مواقف مصر من قضية المنظمات والردود الدولية عليها، فضلاً عن مصير العلاقات بين مصر وتركيا وقطر، بالإضافة إلى موقفنا الأخير من سد النهضة الإثيوبى.

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