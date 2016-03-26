بيان لـ"الداخلية": فحص علاقات أعضاء التشكيل العصابى سارق الشاب الإيطالى

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى، بأنه فى إطار خطة البحث المتصلة بكشف ملابسات قضية مقتل الشاب الإيطالى "جوليو ريجينى"، التى أسفرت عن العثور على بعض متعلقاته بمنزل شقيقة أحد أعضاء التشكيل العصابى، الذى تم استهدافه يوم 24 مارس الجارى بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة، والذى تخصص فى السرقة بالإكراه بانتحال صفة ضباط شرطة.

باشرت النيابة العامة بشبرا الخيمة تحقيقاتها مع شقيقة وزوجة المدعو طارق سعد عبدالفتاح (أحد أعضاء التشكيل العصابى – لقى مصرعه) وزوج شقيقته، وقررت حبس كلٍ من (رشا سعد عبد الفتاح "شقيقة المتهم"، ومبروكة أحمد عفيفى" زوجة المتهم"، جمال عبد المجيد إبراهيم، "زوج شقيقة المتهم") أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتوالى أجهزة البحث بالتنسيق مع الفريق الأمنى الإيطالى جهودها لفحص كافة علاقات وارتباطات أعضاء التشكيل العصابى، وتحديد الدوائر المتصلة بهم وظروف الجرائم التى ارتكبوها، والمناطق التى شهدت ارتكاب تلك الجرائم وفحص باقى المضبوطات.

ـ نيابة الجيزة تطلب تحقيقات نيابتى القاهرة الجديدة وشبرا حول قتلة "ريجينى"

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