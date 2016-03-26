بالصور.. داعش يهدد بـ11 سبتمبر جديد فى أوروبا.. ويؤكد: بروكسل البداية

هدد تنظيم داعش الإرهابى، باستهداف مواقع جديدة فى أوروبا، بعد هجمات بروكسل، قائلًا: "رغم حالة التأهب القصوى فى بلادكم قادرون علي الوصول للأهداف الجديدة".

وقال مسلح بلجيكى الجنسية فى صفوف التنظيم ويدعى، أبو عبد الله البلجيكي، ظهر فى فيديو نشره التنظيم على مواقع تابعة له: "أننا سعداء هنا فى أرض الخلافة بأحداث بروكسل واليوم نتمتع بالثأر(...) وبعد نيويورك و باريس اليوم نعلن لكم 11 سبتمبر جديد".

وأضاف البلجيكى والذى كان يتحدث بالفرنسية: ألا تتذكروا تحذيراتنا لكم من قبل، اليوم لدينا فى بلادكم أهداف جديدة ونحن على العزم (...) والقادم أدهى وأمر ".

فيما قال بلجيكى أخر يتحدث بالفرنسية أيضا، ويكّنى بأبو مجاهد البلجيكى: " اعلموا أن حياة الرفاهية قد انتهت، واليوم انتم دخلتم عصر الحرب، عصر سوف تشاهدون الدماء تسيل فى شوارعكم وما حدث فى بروكسل ما هو إلا بداية كابوسكم".

ووجه رسالة للمواطنين فى بلاده قائلاً: "قوموا على حكامكم واطلبوا منهم أن يسحبوا طائراتهم وجنودهم من بلاد العراق والشام وسوف تعيشوا فى أمان".

- السلطات البلجيكية: المتهم فيصل شيفو من بين المشاركين فى هجمات بروكسل

- اعتقال "فيصل شفو" المشتبه به الثالث فى هجمات بروكسل