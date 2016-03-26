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المتحولة جنسيًا لذكر: أخذت هرمونات الذكورة وغيرت شكلى استعدادًا للعملية

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المتحولة جنسيًا لذكر: أخذت هرمونات الذكورة وغيرت شكلى استعدادًا للعملية المتحولة جنسيًا لذكر: أخذت هرمونات الذكورة وغيرت شكلى استعدادًا للعملية
قال نادر عصام السنباطى المتحول جنسيًا من أنثى إلى ذكر، بعد أن كان يسمى "ماجدة"، إنه تلقى علاج هرمونات الذكورة بالقاهرة، بعد أن فشل فى العلاج بمحافظة أسيوط.

وأضاف نادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه منذ عمر 5 سنوات وهو يشكو من كونه فتاة، ويشعر بأنه يميل للذكورة أكثر، ولكن الأطباء والمستشفيات فى أسيوط تعاملت معه بسخرية ورفضت علاجه، وقالوا إن علاجك بالقاهرة، وبالفعل توجهت إلى مستشفيات القاهرة وبدأت العلاج فى مستشفى "الحسينى الحكومية".

وتابع، أخذت علاج هرمون الذكورة وبدأت فى تغيير شكلى بالكامل، ونزلت إلى الشارع حتى يتقبل المجتمع شكلى، ولكن لم أقم بإجراء العملية الجراحية حتى الآن، مضيفًا أنه يتمنى أن يكون رجلاً كاملاً، وأنه سيخضع لرحلة علاج كاملة خلال السنوات المقبلة.

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