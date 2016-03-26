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#في_إفريقيا مولودية بجاية يحدد موعد مواجهة الزمالك في الجزائر

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#في_إفريقيا مولودية بجاية يحدد موعد مواجهة الزمالك في الجزائر #في_إفريقيا مولودية بجاية يحدد موعد مواجهة الزمالك في الجزائر

حدد نادي مولودية بجاية الجزائر موعد وملعب مواجهة الإياب أمام الزمالك في دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه مولودية بجاية منافسه الزمالك في 19 أبريل المقبل على ملعب الوحدة المغاربية الخاص بالنادي الجزائري في السادسة بتوقيت الجزائر (السابعة بتوقيت ) حسبما أعلن الموقع الرسمي للنادي الجزائري.

ومن المنتظر أن يستضيف الزمالك منافسه الجزائري في التاسع من أبريل على ملعب بتروسبورت في ذهاب دور الـ16.

ومر الزمالك من يونيون دوالا الكاميروني في دور الـ32، فيما هزم بجاية الإفريقي التونسي.

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