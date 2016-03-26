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البدري يفسر سبب فشل ' التجربة الحزينة ' التي حرمته من العودة للأهلي

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البدري يفسر سبب فشل ' التجربة الحزينة ' التي حرمته من العودة للأهلي البدري يفسر سبب فشل ' التجربة الحزينة ' التي حرمته من العودة للأهلي

قال مدرب المنتخب الأوليمبي السابق حسام البدري إن تجربته في محاولة الوصول للأولمبياد كانت "حزينة" بالنسبة له.

وأضاف البدري في تصريحات لقناة (الحياة 2) "تصعيد بعض اللاعبين للمنتخب الأول، ولعبهم في أندية كبيرة مثل الأهلي والزمالك، تسبب في إجهاد اللاعبين، بجانب عدم الالتزام من البعض، كان سببا في فشل الأوليمبي".

وفشل منتخب البدري في الوصول لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بعد الخروج من الدور الأول من كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وأعلن البدري أن ارتباطه بالمنتخب الأوليمبي حرمه من العودة لتدريب الأهلي عدة مرات.

وكان البدري قريبا من خلافة الإسباني خوان جاريدو قبل أن يستقدم الأهلي البرتغالي جوزيه بيسيرو بعد فترة قاد فيها فتحي مبروك الفريق، إلا أن ارتباطه بمنتخب تحت 23 عاما حرمه من العودة للأهلي

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