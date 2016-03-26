مهرجان الإسماعيلية يجذب الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية «موج 98»

استطاع الناقد السينمائي محمد عاطف، المدير الفني لمهرجان الاسماعيلية الدولي الثامن عشر للأفلام التسجيلية والقصيرة الحصول على حق عرض الفيلم اللبناني “موج 98″ الفائز بالسعفة الذهبية كأفضل فيلم قصير في دورة مهرجان كان لعام 2015 . الفيلم من اخراج ايلي داغر، ومدته 15 دقيقة، وسيشارك ضمن مسابقة أفلام التحريك التي يتنافس من خلالها أكثر من 20 فيلم.

يروي الفيلم الذي دامت تحضيراته سنتين، قصة تلميذ يدعى “عمر”، الذي يعيش في الضاحية الشمالية لبيروت ويعاني في محيطه الإجتماعي. وذات غروب على شرفة مطلّة على المدينة، يلاحظ عمر شيئاً غريباً يشبه حيوانا ضخماً ذهبي اللون، يظهر من بين الأبنية، فيجذبه ويرشده لاكتشاف جزء مميز من المدينة.

يقول محمد عاطف عن حصوله على حق عرض الفيلم بالمهرجان “شاهدت الفيلم في ديسمبر الماضي خلال فعاليات مهرجان دبي السينمائي، وأعجبت جدا لمستواه، وعلى الفور اقترحت على المخرج إيلي داغر اشتراك الفيلم في مهرجان الاسماعيلية، وبالفعل تحمس للفكرة، وكنت وقتها لازلت فقط عضو بلجنة اختيار الأفلام في المهرجان. لكن بعد أن عدت إلى مصر بالفيلم فوجأت بقرار إدارتي للمهرجان عقب انتهاء مهمتي من إدارة الدورة الرابعة لمهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية، فأردت أن لا يمر الفيلم إلى المسابقة الرسمية للمهرجان إلا عبر قرار لجنة المشاهدة، وقد كان ذلك بالفعل.”

ويضيف عاطف “بدأت – فور إقرار لجنة المشاهدة مشاركة الفيلم – التفاوض مع الشركة الموزعة، وبمساعدة المخرج إيلي داغر استطعت الحصول على حق عرض الفيلم بالمهرجان.”

يذكر أن فعاليات مهرجان الاسماعيلية سيتم عقدها في الفترة من 20 – 26 إبريل المقبل، ويجري الآن التحضيرات بمحافظة الإسماعيلية على قدم وساق لاستقبال ضيوف لامهرجان وفعالياته التي سيشهد هذا العام إعادة انتشارها بين كل أرجاء المحافظة، كما يستهدف المهرجان جميع أبناء محافظات القناة.