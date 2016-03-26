جنايات الإسكندرية تبرأ النائب البرلماني هيثم الحريري من تكدير السلم العام

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ببراءة النائب البرلماني هيثم أبو العز الحريري، من تهم تكدير السلم العام والتحريض على التظاهر، وذلك خلال إعادة محاكمته في القضية التي سبق أن صدر فيها ضده حكما غيابيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

ونظرت الدائرة 19 بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، ثالث جلسات القضية، التي حملت رقم 13751 لسنة 2013 جنايات ثان الرمل، وجاءت على خلفية الاشتباكات التي وقعت بين أنصار جماعة الإخوان وآخرين أثناء حملة لجمع توقيعات استمارة “تمرد” بمنطقة “أبو سليمان”، واستمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع عن المتهم – الذين بلغ عددهم عشرين محامي – كما أودعت النائب المرفوع عنه الحصانة قفص الاتهام حتى فصلت في الدعوة.

وكان النائب البرلماني، الفائز بمقعد بدائرة محرم بك بالإسكندرية، طالب بإعادة المحاكمة بعد أن صدر الحكم الغيابي ضده لإدانته بتهم التجمهر، واستخدام القوة، وترويع المواطنين، وتكدير الأمن والسلم العام، وتقدم للبرلمان بطلب رفع الحصانة عنه ليمثل أمام المحكمة؛ وذلك بمجرد علمه بالقضية وقبل أدائه اليمين الدستورية للبرلمان.

يُذكر أن هيثم الحريري هو نجل القيادي اليساري والبرلماني المتوفي أبو العز الحريري؛ والذي استمر لعقود نائبا عن دائرة محرم بك – التي فاز نجله فيها خلال الانتخابات البرلمانية 2015 بعد عام من وفاة الحريري الأب.

أ ش أ