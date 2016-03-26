بالفيديو..القوات الجوية تُدمر مخازن ذخائر وعربات دفع رباعي للإرهابيين بسيناء

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، فيديو جديد يوضح العملية التي نفذتها قوات الجيش أمس، والتي أسفرت عن مقتل 60 إرهابيًا جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد بشمال سيناء، فضلاً عن إصابة 40 آخرين.

ويوضح الفيديو من مواقع القصف، الكيفية التم تم بها تدمير 27 سيارة دفع رباعي ونصف نقل، ودراجتين بخارية بدون لوحات معدنية، ولودر وحفار، وكذاك تدمير 32 مخزنًا للسلاح والذخيرة.

وقال بيان للمتحدث العسكري، محمد سمير، إن تلك المخازن استخدمها الإرهابيون في تنفيذ أعمالهم، ويأتي القضاء عليهم في إطار استكمال عملية “حق الشهيد” والقصاص لشهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين الأبرياء.

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