"تعليم الأقصر" تنظم ورشة عمل لرفع كفاءة العاملين بالمدارس الفنية بالأقصر

أقيمت بمدرسة الأقصر الفنية الصناعية بنات، ورشة عمل حضرها العاملون بالمدارس الفنية بمدن المحافظة، اليوم السبت، وذلك برعاية رئيس القطاع الفنى والتجهيزات بوزارة التعليم، وحضور طه بخيت وكيل وزارة التعليم بالأقصر، واستهدفت رفع كفاءة العاملين بتلك المدارس فى مجال وضع الاحتياجات الفعلية والمواصفات الفنية والقيمة التقديرية عند القيام بعمليات شراء المعدات والمستلزمات الهندسية والتعليمية للمدارس الفنية.

ومن جانبه صرح موسى عبدالله، المتحدث باسم مديرية التربية والتعليم بالأقصر، بأن الورشة شهدت تقديم عدد من أوراق العمل والرؤى الفنية والتدريبية بمعرفة المهندس نبيل عفيفى عبد ربه مدير إدارة المواصفات الزراعية، ومجدى حلمى عبد الرحيم مدير إدارة الشئون المالية، والمهندس سمير محمود عبدالفتاح، مدير إدارة المواصفات التجارية وعفاف بكرى على عضو وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بتعليم الأقصر، وعدد من خبراء وزارة التعليم، فى قطاعات التعليم الصناعى والزراعى والفندقى.

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