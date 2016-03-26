تموين سوهاج تضبط سيارة نقل محملة بـ8 أطنان سكر ناقص الوزن

قال شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة التموين بسوهاج إن المديرية تمكنت من ضبط سيارة نقل بطريق مركز ساقلته محمل عليها 8 أطنان سكر ناقص الوزن، لبيعه لإحدى الشركات، تم القبض على المتهم "م.ح.أ" وتحرر محضر بالواقعة رقم 2062 جنح مركز ساقلته.

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم ضبط صاحب مخبز بمركز ساقلته لاستيلائه على 4 أطنان ونصف دقيق بإنتاج خبز وهمى، كما تم تحرير 10 مخالفات لأصحاب المخابز عبارة عن نقص وزن وعدم إعلان عن التشغيل، وتمت إحالة المحاضر إلى النيابة للتحقيق.

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