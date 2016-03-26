أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين -
مساء dmc - الأمين العام للهيئة العامة السورية للاجئين وكيف يتم التعامل مع الأطفال السوريين -
مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تموين سوهاج تضبط سيارة نقل محملة بـ8 أطنان سكر ناقص الوزن

Google+ Print
تموين سوهاج تضبط سيارة نقل محملة بـ8 أطنان سكر ناقص الوزن تموين سوهاج تضبط سيارة نقل محملة بـ8 أطنان سكر ناقص الوزن
قال شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة بسوهاج إن المديرية تمكنت من ضبط سيارة نقل بطريق مركز ساقلته محمل عليها 8 أطنان سكر ناقص الوزن، لبيعه لإحدى الشركات، تم القبض على المتهم "م.ح.أ" وتحرر محضر بالواقعة رقم 2062 جنح مركز ساقلته.

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم ضبط صاحب مخبز بمركز ساقلته لاستيلائه على 4 أطنان ونصف دقيق بإنتاج خبز وهمى، كما تم تحرير 10 مخالفات لأصحاب المخابز عبارة عن نقص وزن وعدم إعلان عن التشغيل، وتمت إحالة المحاضر إلى النيابة للتحقيق.

- تموين سوهاج: تغريم أصحاب 11 مخبزا 180ألف جنيه لاستيلائهم على 69طن دقيق
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم