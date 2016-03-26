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محمد سرحان يتسلم مهام منصبه كوكيل لوزارة الصحة بالشرقية

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محمد سرحان يتسلم مهام منصبه كوكيل لوزارة الصحة بالشرقية محمد سرحان يتسلم مهام منصبه كوكيل لوزارة الصحة بالشرقية
تسلم الدكتور محمد سرحان، اليوم، السبت، مهام عملة كوكيل لمديرية الصحة بالشرقية، خلفا للدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة الحالى، ذلك لانتهاء مدة الأخير.

كان الدكتور شريف مكين، فى استقبال خليفته فى لافتة طيبة منه، وسلمه عدد من الملفات الصحية اللازمة وكذلك توافد الموظفون ومديرى الإدارات للتهنئة.

ويشار إلى أن محمد سرحان كان كلف وكيل للمديرية الصحة فى عام 2013، إلا أنه تم نقله على ديوان عام الوزارة، مما دفعة لرفع دعوى بالقضاء الإدارى اعتراضا ذلك، والتى أصدرت حكمها بأحقيته فى العودة لمنصبه، وتسلمت الشئون القانونية بمحافظة الشرقية الحكم وصدقت علية بالموافقة فضلا عن تأشير وزير الصحة بتعيينه وكيلا للوزارة.

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