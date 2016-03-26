بالصور.. محافظ الإسكندرية يسلم مفتاح المدينة إلى نائب رئيس وزراء الصين

استقبل المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، ليو ياندونج نائب رئيس وزراء جمهورية الصين الشعبية لشئون التعليم والعلوم والثقافة والصحة بقلعة قايتباى؛ وأعربت نائب رئيس الوزراء الصينى عن مدى إعجابها بالحضارة المصرية والإسكندرية، ولذلك اختارتها لتكون المحطة الأولى فى زيارتها للمدن المصرية .

وأشار بيان صادر من محافظة الإسكندرية، منذ قليل، إلى أنه محافظ الإسكندرية سلم مفتاح الإسكندرية لنائب رئيس الوزراء الصينى، والتى أعربت عن سعادتها البالغة بهذه الهدية الثمينة والتى تعتبر رمز للحضارة، كما دعت المحافظ لزيارة الصين وأهدته رسمًا من الحرير الصينى لأحد أقدم المعالم السياحية بالصين، التى يقدم بها القرابين للإمبراطور كل ربيع، وحتى اليوم يظل تقدم القرابين للسماء لحماية الشعب الصينى وذكرت ليو بادونج بأنها تتمنى فى هذا الربيع للشعب المصرى الرفاهية والسلام.

وشددت ليو ياندونج على ضرورة الاعتزاز بتاريخ هذه المدينة العريقة، كما أعرب عن سعادتها بهذه الزيارة.

وقد قدم المسئول عن القلعة شرحًا لتاريخ القلعة التى بنيت على مساحة 4 ونص فدان، على جزيرة فارس ويحيطها البحر من 4 جهات، كما أنها مبنية على أنقاض فنار الإسكندرية القديم، وقد استغلت لحماية الدولة من الناحية البحرية وقد قامت الحملة الفرنسية بضرب جزء كبير من القلعة، ثم قام محمد على بترميمها واستغلالها كحصن، وأمر بإنشاء 36 غرفة كسكنات للجنود. وتجول الوفد الصينى فى أروقة القلعة واستمتعوا بالشرح المفصل لمعالم القلعة والتقطوا العديد من الصور التذكارية للقلعة والميناء الشرقى.

حضر الجولة كل من قنصل عام الصين الشعبية تشان جينغباو، والدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالى للبحث العلمى.

- وفد دبلوماسى صينى برئاسة نائب رئيس الوزراء يزور قلعة قايتباى

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