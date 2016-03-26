بالفيديو - من الذي احتفل لويس سواريز مع صورته بعد هدفه في البرازيل؟

احتفل لويس سواريز مهاجم منتخب أوروجواي بهدفه في مرمى البرازيل برفع قميص يحمل صورة أخصائي العلاج الطبيعي السابق للمنتخب.

وتوفى وارلتر فيريرا أخصائي التأهيل في أوروجواي خلال الشهر الماضي، في وقت كان يغيب فيه لويس سواريز عن المنتخب للإيقاف.

وسجل لويس سواريز هدف منتخب بلاده الثاني في البرازيل بمباراة فجر اليوم السبت، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وليهدي سواريز هدفه إلى فيريرا.

وكان سواريز وفيريرا يرتبطان بعلاقة قوية، إذ أن أخصائي التأهيل كان سببا من قبل في لحاق لويس سواريز بكأس العالم 2014 بسبب علاجه له، ما دعا اللاعب للاحتفال معه حين سجل في شباك إنجلترا بكأس العالم.

يذكر أن المباراة كانت الأولى لسواريز مع منتخب أوروجواي بعد انتهاء فترة الإيقاف التي تحاوزت العامين بسبب تصرفه في مباراة إيطاليا بكأس العالم 2014 بـ"عض" جورجيو كيلليني.