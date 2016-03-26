بالصور.. شاب أمريكى مصاب بـ"زيكا" يساعد فى حملات لمكافحة الفيروس

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على قصة مأساوية لشاب أمريكى ظل يتعايش مع فيروس زيكا منذ مولده، بعد أن انتقلت العدوى إليه منذ أن كان جنينا داخل رحم أمه، والتى أكدت أنها تعرضت بالفعل للدغات البعوض أثناء فترة الحمل.

وكشف التقرير أن الشاب الذى يدعى داريلى كولتاى، ويبلغ من العمر 19 عاما أصيب منذ ولادته بتشوهات ظاهرة فى رأسه، حيث تبدوا أصغر حجما، كما أصيب بانكماش فى عقله جعله يعادل مخ طفل صغير يبلغ من العمر 7 أعوام.

وتابع التقرير أن داريلى يعانى أيضا من مشاكل فى التوازن ولا يستطيع أن يقرأ أو يكتب، ولا يستطيع التعبير عن مشاعره وعواطفه، بالإضافة إلى أنه يعانى عند ارتداء أو خلع الملابس، ويحتاج إلى الدوام لرعاية خاصة.

ومن جانبه قال داريلى، الشاب الأمريكى: "إن التعايش مع فيروس زيكا أمر صعب للغاية، ولا يتحسن المرض مع التقدم فى العمر ، بل إن الحالة تسوء من وقت لآخر".

المثير أن الشاب الأمريكى يشارك حاليا فى إحدى الحملات المناهضة لفيروس زيكا، حيث يتم إرسال شنط مساعدات تحتوى على فيتامينات وأدوية ومستحضرات طاردة للناموس وحفاضات أطفال إلى الدول النشطة بفيروس زيكا.

جدير بالذكر أن منظمة الصحية WHO قد أعلنت فى مطلع الشهر الماضى حالة طوارئ عالمية لمواجهة فيروس زيكا، بعد ارتباطه بحدوث الآلاف من تشوهات الأجنة، وانتشاره داخل أكثر من 23 دولة آنذاك (عدد الدول حاليا تجاوز 50).

- بعد إعلان الطوارئ العالمية..8 نصائح للحكومة لمنع فيروس زيكا من دخول مصر