نصائح لحمايتك مع التقلبات الجوية والعواصف الترابية وانخفاض درجات الحرارة

فى ظل حدوث تقلبات جوية شديدة اليوم وتوقع استمرارها وزيادة حدتها غدًا بسقوط أمطار وغبار وانخفاض درجات الحرارة لما يقرب من 7 درجات مئوية، نقدم لك النصائح التى تتمكن بها من مواجهة تلك التقلبات لكى تمر بسلام.

ويحذرك الدكتور أسامة عبد الوهاب استشارى الباطنة والأطفال، من تقلبات فصل الربيع، فهو الفصل الغنى بحبوب اللقاح والتقلبات الجوية، لذا عليك ألا تنخدع بتغيرات الجو خلاله وتبدأ فى التعامل على أساسها، خاصة مع الأطفال الصغار، بل وازن فى كل الأمور دون مبالغة.

للأطفال.. تجنب تخفيف أو ثقل ملابسهم

>ونصح الدكتور أسامة الأم أن تكون شديدة الحذر فى هذا الطقس المتقلب، ولا تعرض أطفالها للمرض ببعض العادات الخاطئة الشائعة وأهمها:

- التخفيف الحاد فى الملابس فجأة فى الطقس الحار

- زيادة كثافة الملابس بشدة عند التقلبات الجوية، فهو أمر خاطئ قد يعرض الطفل لارتفاع درجة الحرارة للجسم

- تغطية الرأس بالطاقية الصوف لا داعى له ويسبب له المرض ولا يصح خلعها إلا فى مكان دافئ

فيما قدم الدكتور أسامة عبد الوهاب مجموعة من النصائح المهمة للتغلب على تقلبات الطقس البارد والتأثيرات الضارة للأتربة ودرجات الحرارة المنخفضة منها:

- اهتم بالألوان فى طعامك، من سلطة وفواكه وخضراوات على مدار اليوم

- شرب المياه أمر لا غنى عنه ويقيك كل التقلبات الجوية، رشفة قبل استحمامك، ورشفة قبل نزولك، ورشفات على مدار اليوم تقيك المرض

-التليو وورق الجوافة من أفضل المشروبات فى التقلبات الجوية

-امنع أو قلل بشدة السكر فى طعامك ومشروباتك لأنه يضعف المناعة

-لمواجهة الأتربة ووقاية جيوب الأنفية والصدر من الأتربة اشتر من الصيدلية كمامات لك ولأطفالك ولا تخرجوا بدونها

- المحاليل القلوية "الألكا" التى تباع فى الصيدليات مهمة للغاية بإذابتها على كوب من الماء الدافئ واستنشاقها لتحسين التنفس وعمل جيوب الأنفية.

-إذا كان الطقس مليء بالغبار لا تقوم بتهوية المنزل إلا عندما يهدأ، وغالبًا ما تهدئه الأمطار

- السوائل الباردة وشرب المياه من الثلاجات فى غاية الخطورة فى هذه التقلبات..احذره

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