أبو ريدة يرد على أبو تريكة لـ في الجول: انبطاح؟ النيجيريون عاملوني كالملوك.. هذه ليست حربا

رد هاني أبو ريدة المشرف العام على منتخب مصر على تصريحات محمد أبو أتريكة نجم الأهلي المعتزل التي شن فيها هجوما على مسؤولي الفراعنة.

وكتب أبو تريكة تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها للمسؤولين عن المنتخب "كفى انبطاحا".

وقال أبو ريدة لـFilGoal.com يوم السبت: "انبطاح؟ أنا مندهش من هذا الكلام.. إنها مباراة كرة قدم وليست حربا.. ما حدث كان متوقعا".

طالع.. أبو تريكة يوجه رسالة شديدة إلى المسؤولين عن منتخب مصر.. "كفى انبطاحا"

وأضاف "الكثير من المباريات قد تتعرض فيها لموقف مثل ما حدث من حكم المباراة.. بانسبة لنيجيريا فهي دولة صديقة".

وتابع "شعب نيجيريا الذي تحدث عنهم أبو تريكة شجعونني وعاملونني معاملة الملوك".

وأتم "أن نكسب نيجيريا ونصنع معها علاقات طيبة أفضل من الدخول معها في خصومة".

وانتقد أبو تريكة نقل مباراة مصر إلى استاد أحمدو بللو في مدينة كادونا، كما هاجم حكم المباراة الذي أطلق صافرة النهاية رغم انفراد محمد صلاح بحارس نيجيريا. (شاهد التفاصيل)