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أرقام في الجول – كيف عانى الفراعنة من الجبهة اليسرى لنيجيريا

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أرقام في الجول – كيف عانى الفراعنة من الجبهة اليسرى لنيجيريا أرقام في الجول – كيف عانى الفراعنة من الجبهة اليسرى لنيجيريا

كانت الجبهة اليسرى في النيجيري هي الأقوى ومصدر الخطورة الأكبر على مرمى الفراعنة طوال أحداث مباراة الجمعة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

لم لا وقد جاء عن طريقها هدف النسور الخضراء الوحيد.

فلقد شنت هذه الجبهة 16 كرة عرضية داخل منطقة جزاء الفراعنة لم تكن من بينها سوى كرة واحدة متقنة.

لكنها صنعت الفارق للنسور في لقطة الهدف الذي جاء بسبب غياب الرقابة عن اللاعب كليتشي إهياناتشو الذي سدد الكرة في العارضة لترتد إلى أوجينيكارو إيتيبو الذي تابعها في الشباك.

تأثر دفاع منتخب مصر في تصديه للهجمة بعدم رجوع محمد صلاح للضغط على الظهير الأيسر ستانلي أموزي، فعمر جابر هو من راقبه ووقف محمد النني أمام سايمون موسيس ليجد كليتشي نفسه يستلم الكرة وحيدا داخل منطقة جزاء الفراعنة.

المنتخب النيجيري اعتمد على العمق في تهديد مرمى الفراعنة من خلال 7 تسديدات بين العارضة والقائمين و6 خارجهما.

لكن اليسرى كانت مؤثرة أيضا في هجوم النسور الخضراء، فسدد لاعبو الأخير من هذه الجبهة 4 كرات خارج العارضة والقائمين و2 بينهما.

لاحظ كم كرة عرضية قامت بها نيجيريا.

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فيديو اليوم السابع

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