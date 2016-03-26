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محافظ شمال سيناء: نعمر على أرض سيناء ولا نهجر

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محافظ شمال سيناء: نعمر على أرض سيناء ولا نهجر محافظ شمال سيناء: نعمر على أرض سيناء ولا نهجر
أكد اللواء عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أن الدولة تعمر على أرض سيناء ولا تهجر أهلها.

وقال المحافظ إن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء جامعة العريش تمهيدا لصدور قرار جمهورى بإنشاء الجامعة هو دليل ورد أن الدولة تعمر ولا تهجر، وأن أرض سيناء غالية سنحيا ونموت عليها.

جاء ذلك فى كلمة لمحافظ شمال سيناء على هامش احتفالات المحافظة بعيد الأسرة فى مدينة الشباب بالعريش بحضور أعضاء الجهاز التنفيذى للمحافظة وممثلين الأحزاب ورموز من مدينة العريش.

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