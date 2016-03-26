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تشكيل لجنة من آثار الإسكندرية لتطوير طاحونة المنتزة وإعادة افتتاحها

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تشكيل لجنة من آثار الإسكندرية لتطوير طاحونة المنتزة وإعادة افتتاحها تشكيل لجنة من آثار الإسكندرية لتطوير طاحونة المنتزة وإعادة افتتاحها
أعلنت إدارة الآثار الإسلامية والمسيحية واليهودية بالإسكندرية، تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والتطوير قسم الديكور ومفتشى آثار شرق، وذلك لإعداد خطة لتطوير طاحونة المنتزه.

يأتى ذلك فى إطار النهوض بطاحونة المنتزه الأثرية تمهيدا لأخذ الموافقات اللازمة لإعادة افتتاحها للزيارة، وقد تم رفع المقاسات من قبل الإدارة الهندسية لكل ما تحتاجه الطاحونة لعرضه على الجهات المختصة وذلك بناء على ما أرشدت إليه لجنة التطوير.

وتقع طاحونة هواء المنتزه على يمين المدخل الرئيسى بحدائق قصر المنتزه وهى عبارة عن بدن اسطوانى من الحجر الجيرى يعلوه طاقية خشبية على شكل مخروطى ويفتح بالبدن نوافذ صغيرة للتهوية والإنارة ويمتد من أعلى البدن مروحة تتكون من ثمانية ريش ويتوصل إلى داخل الطاحونة بمدخل معقود بعقد نصف دائرى ويشغلها من الداخل سلم حلزونى ملتحم بجدار الطاحونة يؤدى إلى غرفة علوية أرضيتها خشبية تحتوى على أدوات الطحن من مروحة خارجية - تروس داخلية – القادوس – قرصى الرحى - مخر الدقيق – زراع التحكم بدرجة نعومة الطحين.


>- ترميم طاحونة المنتزه الأثرية تمهيدا لإعادة افتتاحها للزوار العام الجارى

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