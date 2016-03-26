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بالصور.. رئيس جامعة بنها يشارك فى منتدى رؤساء جامعات مصر و الصين

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بالصور.. رئيس جامعة بنها يشارك فى منتدى رؤساء جامعات مصر و الصين بالصور.. رئيس جامعة بنها يشارك فى منتدى رؤساء جامعات مصر و الصين
شارك الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها فى فعاليات منتدى رؤساء الجامعات المصرية الصينية، والذى استضافته جامعة القاهرة، بمشاركة 20 من رؤساء الجامعات المصرية ومثلهم من الجامعات الصينية.

وقال رئيس جامعة بنها إن المنتدى يناقش أوجه التعاون بين الجامعات المصرية والصينية، والفرص والتحديات التى تواجهها الجامعات فى البلدين، لفتح آفاق البحث والتطوير والتنمية والابتكار والإبداع، كما سيتم مناقشة تبادل الطلبة والأساتذة بين الجامعات، وتعزيز التعاون الأكاديمى بينهما، بما يخدم الجوانب والتخصصات الأكاديمية والمهنية والتطبيقية.

وأشار شمس الدين إلى أن المنتدى يمثل خطوة هامة للغاية فى طريق التعاون العلمة بين الدولتين، وإضافة نوعية للعلاقات الدولية وتعزيزها وتطويرها بشكل يضمن إقامة علاقات أكاديمية مستدامة بين الجامعات المصرية والصينية، فضلا عن توقيع اتفاقيات للتعاون والتبادل العلمى والثقافى المشترك بين الجانبين.

من ناحية أخرى يشهد نائب رئيس مجلس الدولة الصينى ليو يان دونج، والدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم والبحث العالى، ورئيس جامعة بكين الصينية وضع حجر الأساس لمبنى معهد كونوشيوس الجديد بجامعة القاهرة.

يذكر أن الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها قد تم اختياره عضو المكتب التنفيذي لإتحاد جامعات دول طريق الحرير، الذى يضم 100 جامعة من 60 دولة واقعة داخل حزام طريق الحرير القديم، حيث تلقت الدعوى الرسمية لحضور اجتماع المكتب التنفيذى القادم فى شهر أبريل 2016 على هامش احتفالات جامعة شييان بعيدها المائة والعشرين.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة بنها وجامعة شيان فى سبتمبر الماضى، ومن المتوقع أن تحصل جامعة بنها بناءً على هذه الاتفاقية على 10 منح دكتوراه، يستفيد منها طلاب العلوم والهندسة التكنولوجية والحاسبات والعلوم الطبية.

جانب من منتدى رؤساء الجامعات المصرية الصينية (1)

جانب من منتدى رؤساء الجامعات المصرية الصينية (2)

جانب من منتدى رؤساء الجامعات المصرية الصينية (3)

- إنشاء مكتب خدمات تابع لوزارة الداخلية بجامعة بنها
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