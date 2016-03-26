فتح باب التقدم للمشاركة فى مبادرة جامعة الطفل بالسادات

صرح الدكتور أسامة قاعود، المنسق العام، لمبادرة جامعة الطفل بجامعة مدينة السادات، ورئيس قسم الطفولة بكلية التربية بأنه قد تم فتح باب التقدم للمرحلة الثانية للمشاركة فى مبادرة "جامعة الطفل"، وذلك فى ضوء اهتمام الدكتور صلاح البلال رئيس جامعة مدينة السادات وفى إطار التعاون بين الجامعة وبين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بشأن تنفيذ مبادرة أطفال علماء لمستقبل أفضل المعنون تحت أسم جامعة الطفل.

بحضور الدكتور عصام متولى نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والدكتورة ضحى أمين حواش المعيدة بقسم الطفولة بكلية التربية جامعة السادات، وتهدف تلك المبادرة إلى إعداد الأطفال المصريين من أجل المستقبل باعتبارهم أدوات التغيير القادرين على مواجهة التحديات المختلفة وتشكيل العالم من خلال تنمية القدرات الإبداعية والابتكارية.

وأضاف قاعود أن جامعة الطفل تستهدف عدة شرائح هم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 9 إلى 15 عاما، ويستفيد الأطفال من البرنامج من خلال اكتساب رؤية عميقة خاصة بالحياة الجامعية عبر استخدام ملفات خاصة بالمشاهير، وملفات الفيديو والصور الفوتوغرافية والحقائق المثيرة الخاصة بالجامعات المصرية المختلفة والعديدة من إنجازاتها، القدرة على توضيح المفاهيم الخاصة، والتفوق فى المعارف والمهارات الجوهرية، والمشاركة الفعالة فى حل المشاكل وأداء يتسم بالجودة المرتفعة، التطور المهنى الفعال للمدرسين فى المدارس من خلال البرنامج سوف يؤدى إلى الارتقاء بمستوى تعلم الطلاب ومستواهم التحصيلى عندما يشترك المعلمون فى التطور المهنى الفعال الذى يؤكد على المهارات اللازم اكتسابها بغرض مساعدة الطلاب على مواجهة التحديات الأساسية للتعلم.

وكذلك المعلمون داخل المدارس يتم بصورة منتظمة تطوير المهارات التى يتعين على المعلمين اكتسابها، وذلك من جانب اختصاصيين محليين وعالميين.

وأساتذة الجامعة سوف يعمل برنامج جامعة الطفل على إثراء طموحات أساتذة الجامعة الخاصة بالاندماج الاجتماعى؛ وذلك من خلال مشاركة الأطفال فى الأنشطة المختلفة بجامعة الطفل.

والأباء تعمل على تطوير المفهوم التعليم والتربوى وكيفية رعاية وتوجيه الأبناء لمستقبل علمى أفضل.

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