الجيش الجزائرى يقتل 3 مسلحين شرق البلاد

قتل ثلاثة مسلحين اليوم السبت، فى منطقة تادمايت التى تبعد ثمانين كلم شرق الجزائر فى عملية عسكرية لا تزال مستمرة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع.

وقالت الوزارة فى بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن "مفرزة للجيش الوطنى قضت بالقرب من تادمايت (تيزى وزو) على ثلاثة إرهابيين خطرين أثر كمين تبعته عملية تمشيط لا تزال متواصلة".

وأضافت أن "العملية التى لا تزال متواصلة مكنت من استرجاع ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وستة مخازن ونظارة ميدان وكمية من الذخيرة ومعدات تفجير وثلاثة هواتف نقالة".

وفى الجنوب، قتلت الشرطة يوم الأربعاء الماضى "إرهابيًا" كان يرتدى حزامًا ناسفًا. وفى بداية الاسبوع، أعلن الجيش مقتل ستة مسلحين فى منطقة الواد قرب الحدود الجنوبية مع تونس.

ودعت الحكومة الجزائرية أمس الجمعة، جميع أئمة البلاد إلى الدفاع عن قوات الأمن التى تقاتل المجموعات الإرهابية فى خطب الجمعة.وفى 2015، قتل الجيش الجزائرى واعتقل "157 إرهابيًا" وفق حصيلة لوزارة الدفاع.