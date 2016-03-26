داخلية لبنان تقرر إجراء الانتخابات البلدية بأربع محافظات مايو المقبل

قرر وزير الداخلية والبلديات اللبناني، نهاد المشنوق، إجراء الانتخابات البلدية فى أربع محافظات لبنانية فى الفترة من ٨ إلى ١٥ مايو المقبل.

وأصدر المشنوق، فى هذا الصدد، أربعة قرارات، قضى بموجبها بدعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية والاختيارية (انتخابات منصب المختار وهو أقل من العمدة) فى محافظات بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل وجبل لبنان.

وسيتم إصدار قرارات دعوة الهيئات الناخبة فى محافظات الجنوب والنبطية والشمال وعكار الأسبوع المقبل.

واكتفى الوزير المشنوق بتعليق مقتضب على القرار قائلا: "وعدت والتزمت، الانتخابات البلدية والاختيارية فى زمانها ومكانها".

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