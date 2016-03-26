ضبط وحبس متهم جديد فى قضية قتل سائق "توك توك" بمشاجرة البساتين

كشفت التحقيقات فى قضية مقتل سائق "توكتوك" بمنطقة البساتين عن ضلوع طرفا آخر فى الحادث، بخلاف السائق "ع.ج" 25 سنة المتهم الرئيسى فى تلك القضية.

وبعد نجاح رجال المباحث فى القبض على "م.ع" 27 سنة، المطلوب على ذمة التحقيقات، أمر المستشار شريف معتز، رئيس نيابة البساتين، اليوم، السبت، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وبمواجهة النيابة العامة للمتهم "م.ع" 27 سنة، أقر بتواجده فى مكان ووقت الجريمة، ولكنه أنكر تماما صلته بها، أو ضلوعه فيها.

كان رجال مباحث قسم شرطة البساتين تلقوا بلاغًا من الأهالى بوقوع مشاجرة فى شارع بخيت بمنطقة البساتين، وأسفرت عن مقتل شخص، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وتبين من الفحص أنه أثناء سير "أ.م" 16 سنة، سائق "توك توك"، توفى إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى، بعد وقوع مشادة كلامية بينه وبين كل من "ع.ع " 28 سنة، تاجر ألبان، و"ع.ج"، 25 سنة سائق.

وأوضحت التحريات الأولية، أن المشادة وقعت بينهم بسبب اعتراض سائق "التوك توك" على وقوف التاجر والسائق بوسط الطريق، وهو الأمر الذى تطور إلى مشاجرة قام على إثرها الثانى بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته التى أودت بحياته.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين وبحوزة الثانى السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبمواجهة النيابة العامة للسائق المتهم بارتكاب الواقعة أنكر تماما ارتكابه الجريمة، حيث استمعت لأقوال تاجر الألبان التى أوضحت التحريات، أنه ليس له أى علاقة بالمشاجرة، وبناء على ذلك أصدرت النيابة قرارها بإخلاء سبيله.

- تجديد حبس قائد سيارة متهم بقتل سائق "توك توك" فى مشاجرة بالبساتين

- حبس قائد سيارة متهم بقتل سائق توك توك فى مشاجرة بالبساتين