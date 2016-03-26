إحباط محاولة تهريب عملات نقدية بكميات كبيرة مع 4 مسافرين بمطار برج العرب

صرح اللواء حسنى حسن يوسف، مدير مطار برج العرب الدولى بأن شرطة أمن مطار برج العرب الدولى برئاسة العميد عاطف موافى، ورئيس المباحث، العقيد محمود الكمونى، تمكنت اليوم، السبت، من إحباط محاولة تهريب عملات نقدية داخل البلاد.

وتمكنت شرطة أمن الموانئ من ضبط بعض الأشخاص من محافظة الدقهلية بمركز نبروه، والمحافظات المجاورة أثناء محاولة تهريب النقد عن طريق كارت الـ VISA وهم أحمد حسن صاحب محل أجهزة كهربائية وبحوزته 10 بطاقات VISA كارت جميع البنوك ومبلغ 32000 ريال سعودى و4000 درهم إماراتى، أحمد جلال، تاجر تليفونات من نبروه، وبحوزته 23 كارت VISA بأكثر من اسم ومن أكثر من بنك بالإضافة إلى 185000 ريال سعودى، 5500 ريال قطرى، 675 درهما إماراتيا

وكذلك تم ضبط أحمد صبحى، صاحب محل تليفونات ومعه 19 كارتا VISA بأسماء وبنوك مختلفة وبحوزته 465000 درهم إماراتى، 7000 جنيه مصرى، 7000 دينار كويتى، وأحمد سلامة صاحب محل تليفونات ومعه 14 كارت VISA من بنوك مختلفة وبحوزته 236000 ريال سعودى، 1000 ريال قطرى، 1025 دولار كندى، 1450 دينارا أردنيا، 1155 ريالا عمانيا.

ووصل إجمالى المضبوطات إلى 66 كارت VISA أقل قيمة منها تتراوح ما بين 120000، وحتى مليون جنيه مصرى، وجارى الآن التحقيق معهم والعرض على النيابة المختصة.

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