القبض على رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالقناة لاتهامه بالتلاعب فى التعيينات

أكدت مصادر أمنية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف بمنطقة القناة، لاتهامه بالتلاعب فى التعينات، واستلام محطات غير مطابقة للمواصفات، وإهدار الملايين من الجنيهات فى مناقصات وهمية.

وأشارت المصادر إلى أن بداية الكشف عن الواقعة بدأت مع تلقى الأجهزة الأمنية معلومات تفيد بأن المتهم يتلاعب فى التعينات، ويهدر المال العام.

وعلى الفور تم إعداد خطة التحريات، التى أكدت صحة الواقعة، وعقب الحصول على إذن من النيابة العامة تم القبض عليه، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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