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المحكمة تطلب شهادات استهلاك القنابل المستخدمة فى أحداث استاد الدفاع الجوى

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المحكمة تطلب شهادات استهلاك القنابل المستخدمة فى أحداث استاد الدفاع الجوى المحكمة تطلب شهادات استهلاك القنابل المستخدمة فى أحداث استاد الدفاع الجوى
أمر قاضى التحقيق بمحكمة جنايات شمال القاهرة، فى قضية "أحداث الدفاع الجوى"، المنعقدة بالعباسية، المستشار وجدى عبد المنعم، وأمانة سر سيد حجاج وبهاء طنطاوى، باستدعاء قائد قوات الشرطة العسكرية، للاستماع لأقواله حول الواقعة، كما طلب أمر العمليات الخاص بالخطة الأمنية لتأمين المباراة أثناء وقوع مجزرة الدفاع الجوى، والشهادات الخاصة باستهلاك القنابل المسيلة للدموع المستخدمة فى تلك الأحداث.

تعود الواقعة، قبل بدء مباراة الزمالك وإنبى، فى فبراير من العام الماضى، وأسفرت عن مقتل 21 من مشجعى نادى الزمالك، حسب بيان وزارة الصحة، عند محاولتهم دخول استاد الدفاع الجوى، لمشاهدة المباراة، مما جعل الأمن يتعامل معهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، أثناء تواجدهم داخل القفص الحديدى، ما أسفر عن اختناق المشجعين، ووفاة 21 منهم.

واتهمت النيابة العامة 16 متهمًا بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة مفرقعات، تتمثل فى الألعاب النارية، دون تصريح من الجهة المختصة بذلك، والتلويح بالعنف، وإتلاف الممتلكات العامة، متمثلة فى سور استاد الدفاع الجوى، وتعطيل الطرق ومواصلات النقل عمدًا.
> كما اتهمتهم النيابة بارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المبانى والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.

بدء الاستماع لأقوال قائد قوات الأمن فى"أحداث استاد الدفاع الجوى"
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