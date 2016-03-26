بالفيديو - هذا لا يحدث كل يوم.. جنوب إفريقيا تهز شباك الكاميرون بهدف قبل منتصف الملعب

هدف لا يتكرر كثيرا شهدته مباراة جنوب إفريقيا أمام الكاميرون والسبب كلايتون دانيلز.

جنوب إفريقيا تحل ضيفا على الكاميرون في الجولة الثالثة من المجموعة الأخيرة في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

هدف أول للضيوف جاء بعد 17 دقيقة فقط عن طريق توكيلو رانتي قبل أن يتعادل الكاميرون في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني جاءت اللقطة الأفضل والأروع في المباراة، تسديدة خرافية من لاعب وسط جنوب إفريقيا كلايتون دانيلز من قبل منتصف الملعب تهز شباك الكاميرون في لقطة مبهرة.

شاهد الهدف

وتحتل الكاميرون المركز الثاني خلف منتخب موريتانيا والذي فاز على منتخب جامبيا أخير المجموعة 2-1.

بينما يأتي منتخب جنوب إفريقيا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة قبل مواجهة الكاميرون.