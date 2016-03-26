تحليل في الجول - أحمد حسن: بالغنا في احترام نيجيريا.. واعتمدنا فقط على صلاح

يرى أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق أن الفراعنة بالغوا في تقدير واحترام نيجيريا في لقاء الفريقين الجمعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

واقتنصت مصر تعادلا قاتلا في الثواني الأخيرة لتحافظ على صدارة المجموعة، إذ سجل محمد صلاح في الوقت الضائع بعدما تقدم لنيجيريا اللاعب إيتيبو في الدقيقة 60.

ولم يقدم المنتخب المصري المستوى المنتظر وكان اعتماده معظم أوقات المباراة على الهجمات المرتدة أملا في استغلال سرعة مهاجمه صلاح.

ويلتقي الفريقان الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات على استاد برج العرب في الإسكندرية، وتتصدر مصر المجموعة بـ7 نقاط تليها نيجيريا (5) ثم تنزانيا (4) ثم تشاد (صفر).

وقال حسن لـFilGoal.com:"المكسب الوحيد هو الحصول على نقطة. المدرب هيكتور كوبر لم يستغل ضعف نيجيريا وبطئها".

"لم أر الانسجام بين لاعبي المنتخب بسبب الفجوات الكبيرة بينهم في أرضية الملعب. الفريق لا يملك حلولا فيعتمد فقط على سرعة صلاح".

"لابد من التنوع على الصعيد الهجومي لمنتخب مصر لأنه قد تواجه منتخبا يستطيع الحد من خطورة صلاح".

"منتخب مصر احترم نيجيريا أكثر من اللازم واستمر لـ70 دقيقة في موقف رد الفعل. كان لابد من مشاركة رمضان صبحي من البداية لانسجامه مع اللاعبين أكثر من محمود تريزيجيه الذي وُكل بمهام دفاعية".

"نفس الأمر بالنسبة لأحمد حسن كوكا، كان من الأفضل البدء بمروان محسن. فبعد دخوله تحسن منتخب مصر كثيرا أمام مرمى نيجيريا".

"الفريق كان يفقد الكرة بسهولة وتباعدت خطوطه بشكل كبير إلى أن تغيرت الأمور في آخر 10 دقائق".

"ضغط الفريق على نيجيريا لم يكن قويا إضافة لضعف التحرك بدون كرة، وهل يعقل ألا نسدد مطلقا على مرماهم؟"

"لابد من تغييرات في التشكيل في لقاء العودة وألا يكون الاعتماد فقط على صلاح. علي الإشادة بحمادة طلبة الذي منع الهدف الثاني لنيجيريا الذي كان سينهي الأمور".