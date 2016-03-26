كوني نجمة غلاف بإطلالتك وجمال شعرك

نختار عادة إحدى المجلات، ونتمنى أن ننعم بتلك البشرة الناعمة والمشرقة التي تتألق بها نجمة الغلاف. ولكن، كيف يتم الحصول على هذه الصورة المثالية؟ مواقع التصوير، خبراء المكياج، خبراء تصفيف الشعر، والأدوات المستخدمة، ولا ننسى نجمة الغلاف المميزة، ولن تصدقي مستوى التنظيم والتخطيط الذي تمر فيه عملية إبداع غلاف المجلة في كل شهر!

ولعل هذا المستوى الكبير من الجهود المبذولة لإبداع الغلاف ليس بالأمر الغريب، فغلاف المجلة المتميز الذي يجذب الأنظار يعدّ عنصراً رئيسياً لاستقطاب اهتمام القارئ بين بحر من العناوين المختلفة الموجودة على رفوف المجلات في المتاجر. ويشكل الغلاف انعكاساً لمحتوى المجلة وموضوع العدد، حيث يوفر نظرة سريعة على ما تتضمنه وحول شخصية المجلة.



تابعي هنا:



"تصميم الغلاف هو بدون شك الجزء المفضّل لدي عند تجهيز أحد الأعداد الجديدة لمجلة سيدتي. إن إبداع شيء أصيل ومتقن ويفرض تميّزه هو أمر مفعم بالتحدي، ولكن من الممتع جداً أن ترى المفهوم الذي رسمته في مخيلتك عندما تتم ترجمته على غلاف المجلة. وما أحبه في الأمر هو أن للغلاف القدرة على إلهام القرّاء وتحفيزهم لتصفّح المجلة وقراءة محتواها".

ولكن، هل تساءلت يوماً عما يتطلبه إبداع غلاف مجلتنا الجميل لهذا العدد؟ تابعي القراءة:

•قمنا بتجربة 11 موقع تصوير مختلف قبل أن يقع اختيارنا على الموقع الرائع والمميز للتصوير

•طاقم عمل مؤلف من 27 شخصاً على أرض الموقع

•بدء العمل منذ الساعة السادسة صباحاً للاستفادة من ضوء شروق الشمس المميز

•9 حقائب مليئة بإطلالات مختلفة للغلاف، لاختيار الإطلالة المميزة

•2 علبة من الشامبو الرائع الذي يستخدمه فريقنا المتخصص للمحافظة على جمال شعر نجمة الغلاف ونعومته، ومن دون أي ظهور للقشرة: هيد آند شولدرز حيوي وحريري الجديد (هل يمكن تصديق ذلك؟ إنه السر للحصول على شعر جدير بتصدّر أغلفة المجلات!)

•4 أدوات تصفيف مختلفة للشعر، يتم استخدامها لإبداع شعر جدير بتصدر أغلفة المجلات لنجمتنا

•حقيبة خبير المكياج تضمنت 13 نوعاً من أحمر الشفاه للتأكد من حصولنا على اللون المثالي

•خلال جلسة التصوير، تم طلب 42 كوب قهوة!

•13 ساعة قبل الانتهاء من التصوير

•5 إطلالات شعر مختلفة لاختيار صورة واحدة فقط منها- أي أكثر من 2000 صورة!

تابعي أيضاً:

اكسسوارات شعر 2016 بالصور

أفضل خلطات تطويل الشعر من "سيدتي نت"

أسرع وصفة لتنعيم الشعر