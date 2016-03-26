السيسي يبحث مع وزير الكهرباء الاستعدادات لموسم الصيف المقبل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير استعرض خلال الاجتماع الجهود الجارية التي تستهدف توفير الكهرباء للمواطنين وضمان انتظام التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف القادم، منوهاً إلى قُرب الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية بكافة محطات توليد الكهرباء خلال شهر أبريل المقبل، بما يضمن استمرارها في إنتاج الكهرباء بكفاءة عالية. كما عرض الوزير خلال الاجتماع لجهود تعزيز شبكة نقل الكهرباء، ولاسيما شبكات النقل بالجهود الفائقة والعالية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أشاد بمعدلات تنفيذ الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء، ووجَّه بمواصلة العمل بذات الوتيرة لضمان جودة معدلات الأداء والتنفيذ خلال الصيف المقبل.

وفي سياق متصل، اِستعرض الوزير الخطوات التنفيذية الجارية لجميع العقود التي التزمت بها الوزارة مع كبريات الشركات العالمية لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وبمساهمة فاعلة من قِبل الشركات المصرية المشاركة في تنفيذ هذه المشروعات ، والتي تهدف إلى تحقيق زيادة في إنتاج الكهرباء لتوفير اِحتياجات المشروعات المختلفة التي تدشنها وتنفذها مصر.

واستعرض الوزير في هذا الإطار معدلات تنفيذ مشروعات إنشاء المحطات الكهربائية بالتعاون مع شركة “سيمنز” الألمانية، مشيراً إلى أنها تسير وفقاً للجداول الزمنية المقررة لذلك ، كما استعرض جهود الوزارة المبذولة بالتعاون مع وزارة الاستثمار لبحث فرص تحسين ترتيب مصر عالمياً بالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء. وأكد الدكتور محمد شاكر المرقبي أن الوزارة تعمل على تبسيط إجراءات التعاقد الخاصة بتوصيل التغذية الكهربائية للمستثمرين والمواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع أهمية التغلب على التحديات والمعوقات التي تواجه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، والعمل على تقليل الفترة الزمنية لدورة الإجراءات.

وذكر السفير علاء يوسف أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أشار خلال الاجتماع إلى عدد من المشروعات التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الصيني، ومن بينها مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة لإنشاء محطة مائية لتوليد الكهرباء، ومشروعا محطتي إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم بموقع الحمراوين.

كما عرض وزير الكهرباء للجهود الجارية لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء باستثمارات مباشرة، مثل محطة ديروط الحرارية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة “أكوا” السعودية، ومحطة عيون موسى باستخدام الفحم النظيف بالتعاون مع مجموعة “النويس” الإماراتية، وعدد من الشركات اليابانية والكورية.

من جانبه ، أشار وزير الكهرباء إلى أن استخدام لمبات اللد في إضاءة الشوارع ساهم حتى الآن في توفير 165 ميجاوات من الكهرباء، منوهاً إلى أن الانتهاء من مشروع استخدام لمبات اللد في إضاءة الشوارع من شأنه أن يساهم في توفير حوالي 685 ميجاوات من الطاقة الكهربائية.

أ ش أ