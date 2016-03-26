بالصور.. محافظ الأقصر يناقش مشكلات الشباب فى منتدى الحوار الوطنى

ناقش محمد بدر محافظ الأقصر عددا من المشكلات التى تواجه شباب المحافظة، اليوم السبت، بحضور رؤساء المدن ومديرى المديريات، وذلك خلال منتدى الحوار الوطنى الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة، بعنوان "بقوة شبابها تحيا مصر ".

تناول المنتدى مشكلات الشباب بالمحافظة، التى تمثلت فى ازدياد معدلات البطالة بسبب انحصار فرص العمل فى مجال السياحة، وعدم الاهتمام بمجالى الزراعة والصناعة، وكذلك ناقش تهميش التعليم الفنى سواء الصناعى أو التجارى أو الزراعى، مطالبين بضرورة الاهتمام به وتطويره والاهتمام بالأعمال الحرفية التى تتيح العديد من فرص العمل.

من جانبه، أكد محافظ الأقصر، ضرورة تنمية مهارات الشباب، واستغلالها فى خلق فرص العمل، ليصبح شبابنا منتجًا ذا فكر خلاق، وعدم الاكتفاء بانتظار الوظائف الحكومية، مشجعًا الشباب للمشاركة بمشروعات الصندوق الاجتماعى والجمعيات الأهلية.

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