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بالصور.. رئيس مدينة الأقصر يبحث مع رؤساء الأحياء خطط التطوير

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بالصور.. رئيس مدينة الأقصر يبحث مع رؤساء الأحياء خطط التطوير بالصور.. رئيس مدينة الأقصر يبحث مع رؤساء الأحياء خطط التطوير
عقد العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر اجتماعاً ًمع رؤساء قطاعات النظافة والإدارة العامة للنظافة والتجميل ورؤساء الأحياء، وذلك بعد تعميم وتفعيل قرار انضمام جميع قطاعات النظافة والإدارة العامة للنظافة والتجميل إلى مجلس مدينة الأقصر " فنياً وإدارياً"، وحضر الاجتماع المهندس حنا إبراهيم سليمان مدير عام الإدارة العامة للنظافة والتجميل، وحجاج نبوى جاد الكريم مدير قطاعات النظافة ورؤساء الأحياء ومديرين القطاعات.

وأشار نسيم خلال الاجتماع إلى ضرورة عدم التفرقة بين الأحياء وقطاعات النظافة، والاندماج الكامل بين رئاسة مدينة الأقصر وإدارة النظافة، ورفع كفاءة الحملة، بالتنسيق مع حملة رئاسة المدينة، وإدماج فرقة إنقاذ المدينة مع فرقة الإنقاذ السريع بمقر إدارة النظافة، وتحت إشراف ومسئولية إدارة النظافة، والاهتمام بالشوارع الجانبية والحوارى، وعمل صيانة دورية لسيارات القمامة، والتنبية على السيارات التى تحوى القمامة بوجوب تغطيتها، حتى لا يتناثر وتتطاير منها الأوراق والقاذورات بالشارع، والتنبية أيضاً على عمال النظافة بعدم فرز القمامة بالشارع، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالى لمدينة الأقصر، وبحث أهم النقاط والتى تتمثل فى مستوى النظافة ورفع مخلفات القمامة بمنطقة شارع سوق الصنايع وشرق السكة والقباحى الشرقى، والتأكيد على عمل خطة عاجلة لرقع كفاءة هذه المناطق.

رئيس مدينة الأقصر يبحث مع رؤساء الأحياء خطط التطوير (1)

رئيس مدينة الأقصر يبحث مع رؤساء الأحياء خطط التطوير (2)

رئيس مدينة الأقصر يبحث مع رؤساء الأحياء خطط التطوير (3)

رئيس مدينة الأقصر يبحث مع رؤساء الأحياء خطط التطوير (4)

رئيس مدينة الأقصر يبحث مع رؤساء الأحياء خطط التطوير (5)

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